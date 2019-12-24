بالفيديو.. وزير داخلية يصفع نائبا بالبرلمان على وجهه

أقدم وزير الداخلية بجمهورية صرب البوسنة، على صفع نائب بالبرلمان خلال مناقشة داخل مجلس النواب.



وأوضحت قناة "يورو نيوز" اليوم الثلاثاء، إلى أن البرلمان المحلي بجمهورية صبرسكا (صرب البوسنة) شهد نقاشا حادا، وهي جزء من البوسنة، بين وزير الداخلية وبعض نواب المعارضة.



وأقدم وزير الداخلية دراغان لوكاك على صفع دراسكو ستانيفوكوفيتش نائب في البرلمان المحلي، خلال جلسة نقاش حادة حول علاقات صبرسكا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو".



وقاطع النائب ستانيفوكوفيتش البالغ من العمر 26 عاما، وزير الداخلية الذي كان يتحدث عن المشروع، ومع احتدام النقاش حذر وزير الداخلية النائب من الاقتراب منه، ليقوم النائب بالاقتراب منه، ليضربه وزير الداخلية بعض الأوراق ثم صفعه على وجهه.



وأثارت الحادثة احتجاج نواب المعارضة على تصرف دراغان لوكاك، فقد غادروا الجلسة وطالبوا باستقالة الوزير "العنيف" وفقا لقولهم.

