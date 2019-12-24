مستشفى "أم المصريين" تكشف حقيقة فصل صاحب فيديو "خالك عرفات تعبان"

نفت إدارة مستشفى "أم المصريين"، الأخبار التي نشرت حول فصل فرد أمن بها على خلفية التسجيل الذي نُشر خلال الفترة الماضية تحت اسم "خالك عرفات تعبان".



وقال أمير فرج، صاحب فيديو المسعف، خلال مداخلة تلفزيونية: "الناس من الممكن أن تحول أي شيء لتريند، ولذلك ركبت على التريند وعملت الفيديو، وهو غير حقيقي".



وأضاف: "أنا من الشرقية ببلبيس، ولست مسعف، وليس لي علاقة بهذا الكلام ولكن بعمل أشياء ترفيهية أنتقد فيها بعض السلبيات وأن يقوم الناس بتحويل أي شيء لتريند".



وكان الفيديو قد انتشر بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه شخص أنه من مستشفى أم المصريين، ويخبر آخر بأن خاله عرفات داخل المستشفى، وتحول الفيديو لكوميكس ساخر بين النشطاء.

