تامر أمين: شهادة ميلاد ذوي الاحتياجات الخاصة بدأت من 4 سنوات

قال الإعلامي تامر أمين، إن ما حدث اليوم في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه رسالة مهمة متعلقة بنهج الدولة المصرية تجاه أصحاب الهمم.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "شهادة ميلاد المعاقين في مصر بدأت منذ حوالي أربع أو خمس سنين، اليوم الذي ولد فيه اهتمام الدولة بهم اليوم الذي عرفنا كمصريين ونظام وحكومة أن هناك ناس معاقين في مصر ويستحقون الاهتمام".



وتابع: "قبل ذلك لم يكن هناك كلام أو ذكر لهم وكانوا يعيشون على الهامش"، مؤكدًا أن نسبة الـ5% في التعيين للمعاقيين في المصالح الحكومية لم يكن يتم تطبيقها.



وأكد أنه أيضًا لم يكن هناك اهتمام بهم حتى في بيوتهم، بسبب الثقافات، حيث إن الأسر التي كانت ترزق بأطفال معاقة كانت تشعر بالإحراج، ومن حولهم يتعامل معهم بالشفقة.





وقال: "أشهد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن جدًا بملف المعاقين في مصر وهو من تبناه وفتحه وأعطى تعليماته بأن يكون من أولويات الدولة وأولويات المؤسسات الحكومية".

