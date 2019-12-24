حبس شادي سرور 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شادي سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 448 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات منها مشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



ويواجه المتهمون المحبوسون على ذمة تلك القضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.