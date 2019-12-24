أزمة في حفل محمود العسيلي بالأردن

صاحب حفل الفنان محمود العسيلي، الذي أحياه في الأردن، أزمة استدعته التأخر عن الصعود للمسرح أكثر من ثلاث ساعات، وقيل إن ذلك بسبب عدم استلام العسيلي لمستحقاته كاملة.



وكان من المقرر أن يبدأ حفل محمود العسيلي في الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكنه صعد للمسرح في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مما أثار استياء الحضور، الذي انصرف بعض منهم، وطالب آخرين برد ثمن التذاكر.



وكشف برنامج the insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي"، تفاصيل الأزمة، من خلال مدير تنظيم الحفل فراس ياغي، والذي قال في تصريحاته للبرنامج: "نعتذر من الجمهور، بسبب حالة الاستياء وتأخر صعود العسيلي، وهي غلطتنا وظرف خارج عن الإرادة، هو ظرف مادي لكنه أخذ كامل حقه كفنان ونزل غنى".



وأضاف: "بعض الحاضرين احتجوا على تأخير الفنان، حيث طالب البعض بعودة التذاكر واستجابت إدارة الحفل".

