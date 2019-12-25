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نصائح هامة للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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كشفت أمينة فؤاد، خبيرة التجميل، عن بعض النصائح الهامة للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى إبراز أهم المؤشرات التي تساعد على اكتشاف تلك البشرة من أجل الاهتمام بها.

وقالت "فؤاد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البشرة الجافة تعاني من التقشرات الخفيفة، ولكي تتمكن المرأة من حمايتها يجب ألا تتخلى أبدًا عن الكريم المرطب، وتحرص على أن يكون مخصص لنوع بشرتها، ليرطبها ويغذيها بفضل العناصر الموجودة به".

وأضافت أن البقع الحمراء من أكثر المشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة، مما يسبب الحكة، وهي تظهر خاصة مع تغير فصول السنة، نتيجة العوامل الطبيعية التي تؤثر عليها بشكلٍ مباشر، ويجب أن تراقب المرأة نفسها لأن هناك بعض أنواع الملابس التي تعرض البشرة الجافة للمزيد من المشاكل، والحل الابتعاد عنها وإختيار الأنسب، والحرص خلال فصل الشتاء على حماية بشرة الوجه واليدين من برودة الهواء، لأنها تؤثر سلبًا عليها.

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن الماء من الموارد الطبيعية المهمة جدًا لكل أنواع البشرة، وخاصة البشرة الجافة، فالماء يقلل من نسبة الجفاف الذي قد تتعرض له البشرة، لذلك يجب شرب أكثر من 8 أكواب ماء كبيرة يوميًا، بالإضافة إلى نظام غذائي متوازن من الخضار الطازج، وتناول الفواكه خلال النهار، فالفيتامينات والعناصر الموجودة فيها أساسية ومهمة لصحة البشرة والمحافظة على نضارتها وإشراقها.

وأوضحت أنه يجب ألا تنسى المرأة أهمية تنظيف البشرة بشكل يومي للتخلص من كل الجراثيم وبقايا المكياج والإفرازات الطبيعية الموجودة عليها، وهذه الخطوة مهمة لحمايتها من الجفاف والمشاكل الأخرى.

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