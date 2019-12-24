عايدة غنيم تتقدم ببلاغ ضد بدرية طلبة فى نقابة المهن التمثيلية

تقدمت الفنانة عايدة غنيم، ببلاغ إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق عما صدر من الفنانة بدرية طلبة التي قامت بسبها وقذفها والتحقير من مهنة الفنون الشعبية وذلك دون أدنى خلاف سابق.



وتقوم النقابة حاليًا بفتح تحقيق لاحتواء الأزمة بينهما.



وكانت الفنانة عايدة غنيم قد فوجئت بوجود رسائل تحمل صوت الفنانة بدرية طلبة، داخل إحدى جروبات الواتس آب تهينها فيها وتقلل منها، فسارعت بالتوجه إلى الدكتور أشرف زكي في النقابة وتقديم شكوى رسمية له مرفق بها الرسائل وطالبت منه التدخل والبت في الشكوى.

