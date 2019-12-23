رومانسية وفاء الكيلاني وتيم حسن في أحدث ظهور لهما.. صورة

شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها برفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن.



وظهرت وفاء الكيلاني، في أحضان زوجها وحازت الصورة على إعجاب متابعيها الذين تغزلوا في جمالهما ورومانسيتهما.



يذكر أن الفنان تيم حسن، احتفل بعقد قرانه على وفاء الكيلاني، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة وسط حضور عائلتها.



من ناحية أخرى، يشارك الفنان تيم حسن، في مسلسل "العميد"، وهو من تأليف وإخراج باسم السلكا وبطولة كاريس بشار، بديع أبوشقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان ومجد مشموشي ورودني حداد.



كما يستعد لتصوير الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة 4"، والذي يشاركه في بطولته الفنانة السورية ديما قندلفت، الفنانة السورية منى واصف، وعبدو شاهين وعدد كبير من النجوم.

