نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

اعتذرت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن خطأ إطلاق النار في خطبة ابنتها، قائلة: "أعتذر للشعب المصري عن خطأي، وقبل أن أكون نائبة فأنا أم مصرية".



وأضافت "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه من غير المنطقي أن يُبرر أحد استخدام السلاح في الجرائم بحجة أن نائبة حملت السلاح في فرح ابنتها.



وأردفت: "أنا فاهمة القانون كويس جدا، وإذا كان قد حدث خطأ فإنه خطأ غير مقصود".



وتابعت: "ليس لدي مانع في تسليم السلاح للأجهزة الأمنية إذا أرادت ذلك"، متابعة: "سأسلم السلاح لمديرية الأمن غدا بعد أن أخطأت".

