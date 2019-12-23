محامٍ: مشكلة النفقة تنتهي في هذه الحالة

قال أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، إن أكبر المشكلة التي تجمع بين الزوجين بعد الانفصال هي النفقة، حتى لو دفع المطلق نفقته كاملة فالزوجة لا ترضى.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "الزوجين يدخلان في حرب بسبب النفقة، وأحيانًا الزوج يمتنع عن سداد النفقة، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في حالة عند، والذي يؤثر بدوره على الأطفال، وهناك بعض الأطفال يتسربون من التعليم بسبب ذلك".



وتابع: "أبعدوا عن العناد والمشاكل عن الخلافات الشخصية، والعناد والذي يؤثر بالسلب على الطفل في الحاضر والمستقبل، وتصل لمشاكل نفسية كبيرة لهم".



وأكد أن مشكلة الرؤيا والنفقات لن ننتهي منها إلا بقانون جديد يطبق على الأم والأب لأن القانون الذي نعمل به الآن هو 1920، وحتى التعديلات التي دخلت عليه طفيفة، وقانون الأحوال الشخصية هو دستور الحياة الأسرية.

