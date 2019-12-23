العاملون بـ"الحسين" يمنعون المريدين من الوصول إلى المقام

منع العاملون بمسجد الحسين، الوافدين من الدخول إلى باحة المقام، تزامنًا مع استعداد القائمين على المسجد للاحتفال بالليلة الكبير للمولد.



وتسبب تكدس المئات من مريدي مسجد الحسين، في زحام شديد على المقام ما دفع العاملون إلى منع الأهالي من الدخول، حتى يقلل نسبة المواطنين المتواجدين بالمنطقة.

يأتي ذلك في ظل توافد المئات من المواطنين، للاحتفال بمولد الحسين، استعدادًا لليلة الكبيرة مساء الغد الثلاثاء.



وشدد رجال الأمن من إجراءاتهم إضافة إلى انتشار الشرطة النسائية.