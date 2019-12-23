الأربعاء.. حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، حفلًا لتوزيع جوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها، وأداء القسم للأعضاء الجدد، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل.



وقد أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن جوائز النقابة لعام 2019:



- جائزة التميز (وقيمة كل منها 10000 جنيه) وقد جاءت كالآتى:

جائزة التميز فى شعر العامية حصل عليها فؤاد حجاج، والتميز فى شعر الفصحى حصل عليها أحمد عبدالحفيظ شحاتة، التميز فى الرواية ذهبت لـ فتحى إمبابى، كما حصل عليها خيرى حداد، وفى النقد الأدبى الدكتور عونى عبدالرؤوف، وعلم اللغة حصل عليها الدكتور مراد عبدالرحمن مبروك.



- جوائز الاتحاد (وقيمة كل منها 10000 جنيه) وقد جاءت كالآتى:

جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر محمد محمد عيسى، والنقد الأدبى فاز بها الدكتور عبدالحكم العلامى، وجائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر، وشعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتور سحر سامى، وجائزة رواية الخيال العلمى فاز بها صلاح معاطى، وأدب ألأطفال فازت بها الدكتورة إيمان سند.



- الجوائز الخاصة وقد جاءت كالآتى:

جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها طه أحمد الشريف، جائزة المرحوم يوسف أبوريه (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها منير عتيبه، وجائزة محمد سلماوى (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها محمد الصواف.



وقد تم حجب جائزة الدكتور حسن البندارى، حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة فى حالة العمل المفرد وهى نسبة الـ85%، وأيضًا تم حجب جائزة الدكتور عبدالغفار مكاوى، حيث لم يتقدم لها أحد.