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أول تعليق لـ أنغام بعد خضوعها لتركيب دعامة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:54 م
أنغام
أنغام
سناء إسماعيل
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طمأنت الفنانة أنغام، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، على صحتها بعد الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا لتركيب دعامات.

وأعلنت أنغام، أنها تستعد لتقديم حفلها الغنائي المقرر غدًا في السعودية في وقته وأنه لا نية لتأجيله، ونشرت صورة لها بالأبيض والأسود، وعلقت عليها قائلة: "حفل بعض من ذكرياتي تركى..غدًا الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ انتظروني.. أنغام الرياض".

وكان الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، قد كشف تفاصيل الجراحة التي خضعت لها أنغام، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات، ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها، ربنا يشفي كل مريض.. شكرا".

من ناحية أخرى، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في 27 ديسمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، ويضم الحفل مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الماجد، والفنانة الكويتية نوال، والفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.

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