الخرف يصيب النساء أكثر.. أبرز الدراسات الطبية فى 2019

شهد عام 2019 الكثير من الدراسات الطبية والاكتشافات العلمية فى كافة المجالات الطبية للطفل والمراة والرجال، ويرصد التقرير أبرز الدراسات والاكتشافات الطبية التي توصل إليها العلماء خلال عام 2019:



التنمر ضد المريض النفسي يؤدي للانتحار

أكدت دراسة، أن أكثر من 10% من المنتحرين فى العالم كانوا يعانون من أمراض نفسية، حيث تعرضوا للتنمر الأمر الذى تسبب فى التفكير من التخلص من حياتهم.



وأظهرت الدراسة التي أجريت من قبل عدد من العلماء الألمان، ونشرها موقع "ديلي ميل" البريطانى، أن الكثير من المنتحرين كانوا من الأشخاص الذين تسبب التنمر في إيذائهم نفسيًا بالإضافة إلى إيذاء الآخرين.



الخرف يصيب النساء أكثر من الرجال

أظهرت دراسة جديدة أن النساء اللاتي يعانين من الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف الذي يؤثر على الملايين وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.



ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، فقد أكد عدد من الباحثين، أن مرض الزهايمر مرتبط بشكل كبير بالصداع النصفي الذي يصيب النساء.



وكشف البحث أن الخرف يصيب امرأة من بين كل 5 نساء، بينما يصيب رجل من بين كل 12 رجلًا.



قلة النوم خطر يهدد 70% من سكان العالم

كشفت دراسة جديدة أن 70% من سكان العالم مصابون بالأرق، وأكد باحثون ألمان أن قلة النوم من المشكلات التي تهدد العالم.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" فقلة النوم من المشكلات التى تؤثر على نمط الحياة، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشكلات الصحية.



وأوضح الباحثون أن الحرمان من النوم، يتسبب فى الشعور بالصداع المتكرر، مشاكل عسر الهضم، بالإضافة إلى الإجهاد المستمر.



الإفراط فى تناول البيض يضر القلب

في دراسة كندية جديدة، كشفت أن الإفراط فى تناول البيض من الأمور التي يمكن أن تضر القلب وقد تصل المشكلة إلى حد خطر الوفاة المبكرة.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد حذرت دراسة جديدة من تناول البيض بكثرة، حيث ربط العلماء تناول البيض بخطر الوفاة المبكرة.



تصفح الهاتف يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسمنة

كشفت دراسة جديدة أن قضاء 5 ساعات كل يوم على الهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة.



ووجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 43 في المئة للسمنة من أقرانهم الذين لديهم وقت أقل فى إستخدام الهاتف.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن أكثر من 90% من سكان العالم يستخدمون الهواتف الذكية أكثر من 60% منهم مراهقين.



التعرض للشمس نصف ساعة يوميًا يحمى من مرض السكر

أشارت دراسة جديدة إلى أن فيتامين (د) يساعد بشكل كبير فى تعزيز الأنسولين في الجسم، ما يحتمل أن يمنع الإصابة بمرض السكري.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطانى، فقد قدم علماء كنديون بيانات جديدة مفاجئة، تشير إلى أن الجرعات الكبيرة من "فيتامين د" يمكن أن تبطئ من ظهور السكري للأشخاص كبار السن.



وتقول الدراسة التي نشرت في المجلة الأوروبية لعلم الغدد الصماء، إن تناول جرعة عالية من فيتامين (د)، يمكن أن يحسن أيضًا الجلوكوز للمساعدة في منع تطور مرض السكري.



زجاجات المياه البلاستيكية خطر على الحوامل

توصلت دراسة جديدة إلى أن زجاجات المياه تحتوى على مادة كيميائية قد تزيد من خطر الولادة المبكرة.



ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حذر الخبراء من المادة - Bisphenol A - والتي تدخل في صناعة زجاجات الماء يمكن أن تؤثر على النساء حتى قبل الحمل.



وأظهرت عينات البول التي أخذت من الحوامل المشاركات فى الدراسة، أن أولئك اللواتي يستخدمن زجاجات المياه لديهم نسب أكبر لولادتهن مبكرا بمعدل ستة أضعاف أكثر من النساء اللائي لا يستخدمن هذه الزجاجات.



80% من حالات الوفاة مدخنين

كشفت الأبحاث العلمية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، أن التدخين يتسبب فى وفاة أكثر من 5 ملايين شخص سنويًا، حسبما جاء بموقع "ديلي ميل" البريطاني.



استند الباحثون خلال دراستهم على تقارير الوفيات للسنوات الماضية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من 80% من حالات الوفاة كانوا أصحابها مدمني التدخين.



وذكرت تقارير صحفية أن إجمالي مبيعات منتجات التبغ في العالم تخطت حاجز 800 مليار دولار سنويًا، ما بين سجائر تقليدية وإلكترونية.