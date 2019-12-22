التعليم تعلق على نشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات على "فيسبوك"

علقت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على نشر إحدى المدارس أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، على موقع المدرسة، قائلة إنه جارٍ التحقيق مع المسئولين في المدرسة، كما تم رفع البوست وغلق موقع المدرسة طالما أنهم غير قادرين الحكم على تصرفاتهم ما ينشر وما لا ينشر.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يفترض بهم في هذه الحالة أن يرسل للطالب جواب مسجل رسمي بعلم الوصول ليحضر وصل الاستمارة، أو يتواصل مندوب أو أخصائي اجتماعي مع الأب، لكن نشره على موقع المدرسة تصرف خاطئ.



ولفتت كشك إلى أن المديرية تسدد المصروفات عن الطلاب غير القادرين، لكن طلبة الصف الثالث الإعدادي للا يمكن لأحد يدفع عن الطالب أو والده، لأنه يحتاج لتسجيل الرقم القومي في الاستمارة، مردفة أن بعض الطلبة يوصل المبلغ لولي الأمر ليسدد.



وأوضحت أن أموال استمارات الامتحانات للشهادة الإعدادية تسدد فوري أو في بريد أو في بنك، وعلى الطالب يحضر وصل السداد لاستكمال إجراءات الاستمارة، ولا يمكن لأحد يسددها، مردفة: "المديرية سددت لأكثر من 650 طالب غير قادرين، لكن طلاب الصف الثالث الإعدادي يجب أن يسددوا بأنفسهم".



كانت مدرسة سيدي غازي بكفر الشيخ، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة تضم 21 طالبًا مزيلة بتوقيع مدير المدرسة ومسئول الإعلام وعليها عبارة: "أسماء الطلاب الذين لم يحضروا وصل سداد رسم الامتحانات والصور الخاصة بهم للصف الثالث الإعدادي".