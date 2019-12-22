انتقاد الكوميديان ريكى جيرفيه بسبب النساء

تعرض الممثل الكوميدى "ريكي جيرفيه " لحملة من الانتقادات بسبب تغريدة غير مرغوب فيها على موقع تويتر، على الرغم من ادعائه أنه كان يمزح فيها مع الروائية جوان رولينج المؤلفة لسلسلة أفلام هارى بوتر والمعروفة باسم جي كي رولينج.



وانتقد ريكي بعد نشره سلسلة من التغريدات يسخر فيها من رولينج لدعمها للكاتبة مايا فورستاتر التى تعرضت لهجوم شديد بسبب تصريحها "كيف يمكن للرجل أن يصبح امرأة؟ "، وفقًا لما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية.



وتعرضت رولينج لانتقادات شديدة بسبب تغريدتها التى تدعم فيها مايا، ويذكر أن رولينج يتابعها 14.6 مليون شخص على تويتر.



رد جيرفيه على مقالة رولينج قائلًا: "لا يمكن أبدًا لهؤلاء النساء فهم كيف يصبحن جميلات في الحياة، على الرغم من الامتيازات التى يحصلن عليها، يمكنهن فقط الفوز فى الألعاب الرياضية، والاعتناء بالمراحيض هذا يكفى".



وتابع جيرفيه انتقاداته عندما طلب منه أحد المتابعين على تويتر أن يظهر بعض من اللطف تجاه النساء، أجاب بتعليق آخر أثار غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "لم نعد بحاجة إليهن، فبعض الرجال وجدوا طريقة لكى يصبحوا نساء".



ومن المقرر أن يقدم جيرفيه جائزة جولدن جلوب في 5 يناير المقبل، ولم يقم أحد من منظمى الحفل بالتعليق على تلك المشكلة حتى الآن.