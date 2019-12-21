محمد رمضان يرد على تصريحات جلال الشرقاوي المسيئة ضده

رد الفنان محمد رمضان، على تصريحات الفنان جلال الشرقاوي، المسيئة ضده والتي أطلقها خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.



وقال محمد رمضان، خلال لقائه في برنامج "et بالعربي": "كتر خيره وهذا رأيه وإحنا دولة ديمقراطية كل واحد يقول رأيه براحته".



وأضاف: "بكن كل الاحترام والتقدير لدكتور جلال الشرقاوي نظرًا لتاريخه وعطائه الكبير في تاريخ الفن".



وكان المخرج جلال الشرقاوي، قد قال في تصريحاته ضده: "ما يقدمه محمد رمضان ليس فنًا ولكنه يسيئ للمجتمع وأعماله تروج للإرهاب"، مشيرًا إلى أنه لم يتخرج في معهد العالي للفنون المسرحية، وحضر لمدة أسبوعين فقط، موضحًا أنه يجب عليه أن يستخدم شعبيته في تقديم شيء مفيد للجمهور.

