مهدي العياشي أحلى صوت في The Voice بالموسم الخامس

انتهت الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice، في موسمه الخامس، والتي شهدت تتويج المتسابق التونسي، مهدي العياشي من فريق الفنان اللبناني راغب علامة بلقب البرنامج.



وكانت الحلقة النهائية من البرنامج، قد شهدت منافسة قوية بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، المتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، المتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

