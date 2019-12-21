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ناجي شهود: عقيدة القوات المسلحة ثابتة عبر التاريخ ولا تتغير

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:02 م
ناجي شهود
ناجي شهود
رباب الأهواني
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قال ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العملية الشاملة سيناء 2018 هدفها القضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن القوات المسلحة تحارب الإرهاب وتطهر سيناء من الإرهابيين.

أضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد السبت، أن جيل أكتوبر لم يكن يجرؤ أن يسلم الأرض لغير المصريين، مؤكدًا أن عقيدة القوات المسلحة المصرية ثابتة عبر التاريخ ولا تتغير.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن العالم حاليًا يشهد لمصر بالأمن والأمان، لافتًا إلى أن هناك مخططات عدائية تعد ضد الدولة المصرية، لكن قواتنا المصرية قادرة على حماية الوطن.

وأشار إلى أن 26 قاعدة عسكرية في تركيا تخدم مصالح أمريكا، مشددًا على أن العالم كله يعلم قيمة وقدر مصر.

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