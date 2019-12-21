أحمد موسى: الجيش المصري يمتلك أحدث أنواع الأسلحة في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على التصدي لكل الأطماع الخارجية ضد مصر.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب يجب أن يكون يقظًا في معركة الوعي لمواجهة أعداء الوطن.



كما أوضح أن القوات البحرية تقوم بتأمين الحدود المصرية بأحدث أسلحة، مؤكدًا أن الجيش المصري يمتلك أحدث أنواع الأسلحة في العالم.

