أرملة أحمد راتب تكشف كيف طلبها للزواج

استضاف الإعلامي حسام المراغي، في حلقة اليوم من برنامج "شارع النهار"، فيرا يوسف أرملة الفنان الراحل أحمد راتب، وبناته الثلاث وحفيدته، وكشفت فيرا خلال اللقاء كيف تعرفت على راتب وطلبها للزواج.



قالت فيرا إن أحمد راتب ابن خالها، لكن لم تكن قريبة منه بسبب فرق السن، ثم التقيا في مرة عندما اتصلت به وطلبت منه تذكرتين في المسرح لمسرحية "المتزوجون" لصديقتها وزوجها.



وأضافت: "حصلت مشكلة وقال لي هروحك، في الطريق بدأ يحكي لي مشكلته، فقلت رأيي، وحس إن أفكاري متقاربة معه، انتهى المشوار من كوبري الجامعة للدقي، بأنه طلبني للزواج".



تابعت: "قلت له يا ريت نعرف بعض عن قرب لنختبر أفكارنا، اتقابلنا لمدة شهرين مرتين في الأسبوع، وتحدثنا في مواضيع عامة، لحد ما حسينا إنه ينفع نتجوز".



وعن طبيعة الراحل أحمد راتب، قالت فيرا إنه "طيب جدًا، وكان ممكن لأي واحدة تستغل طيبته".

