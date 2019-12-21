أحمد مصطفى يكشف تفاصيل خطة إعادة هيكلة شركات "القابضة للغزل والنسيج"

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن هناك خطة أعدها المكتب الاستشاري الدولي لإعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج".



وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك 31 شركة تابعة للشركة القابضة ممثلة في 22 شركة غزل ونسيج و9 شركات حليج وتجارة الأقطان.



وأوضح أن الهدف من عملية الدمج وفقا للخطة هو الإبقاء على 10 شركات قوية وكيانات كبيرة قادرة على الاستمرار، تستطيع أن تتحول من الخسائر المتواجدة حاليا إلى أرباح وتستمر في تحقيق الأرباح.

