الجندي: العلاقة بين الرجل والمرأة تتعرض للصعود والهبوط حسب الزمن

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاقة بين الرجل والمرأة شهدت رؤية دينية وظروف اجتماعية.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أنه أحيانًا يتعامل الرجل مع المرأة كأميرة متوجة وأحيانًا يتعامل معها كجارية أو كشيء من متاع الحياة، ليس أكثر من ذلك.



وتابع: "القارئ للتاريخ، سيجد أن العلاقة بين الرجل والمرأة تعرضت للصعود والهبوط حسب الزمن".



وأوضح أن هناك مخزونًا ثقافيًا وفكريًا لدى بعض المسلمين بأن المرأة يجب أن تعامل حسب البيئة، موضحًا أنه لا علاقة لنا بالبيئة ولا المكان ولا الزمان ولا المستوى التعليمي، نحن لنا علاقة كيف يريد القرآن أن تُعامل المرأة وأي نوع من أنواع الحياد أو الترك لما يريده القرآن، فإنك تكون قد تركت الهدي الإسلامي.



وأشار إلى أن هذا العصر يشهد نوعين في التعامل مع المرأة؛ فهناك من يستخدم المرأة كنوع من أنواع إرضاء النزوة والرق الحديث وسوق من أسواق النخاسة، وهناك من يتعامل معها بطريقة غير آدمية وأنها شيء لا قيمة له في المجتمع.

