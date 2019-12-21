دنيا سمير غانم بإطلالة أنيقة في حفل توزيع جوائز "دير جيست"

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورًا من حفل تكريمها خلال توزيع جوائز دير جيست في نسحته الـ16.



وعلقت على الصور، قائلة: "شكرا جمهور دير جيست على اختياري أحسن ممثلة كوميدي دراما 2019 عن مسلسل بدل الحدوتة 3.. يا رب دايمًا عند حسن ظنكم".



وظهرت دنيا سمير غانم بإطلالة أنيقة في الحفل، حيث ارتدت فستان منقوط بالموف والأبيض، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا تناسب مع إطلالتها.



وشهد مساء أمس، الجمعة 20 ديسمبر، تجمع عدد كبير من نجوم الغناء والفن من مصر والوطن العربي، في حفل توزيع جوائز دير جيست، في نسخته رقم 16، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة.



وكرّم المهرجان عددًا من النجوم الكبار، على رأسهم الفنانة دنيا سمير غانم، حيث فازت بجائزة "أفضل ممثلة كوميدي دراما 2019 عن مسلسل بدل الحدوتة 3".



يُذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" تدور أحداثه حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة، بطولة دنيا سمير غانم، ويشاركها المسلسل عدد من النجوم مثل حمدي المرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وهشام جمال.

