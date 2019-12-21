الكشف على 402 مريض في قافلة طبية بمطروح

أنهت مديرية الصحة بمطروح فعاليات القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية سيدي عبد الرحمن، وتم توقيع الكشف الطبي على 402 مريض.



وقال الدكتور عبد الحميد روتان، القائم بأعمال وكيل صحة مطروح، إن أعمال القافلة تضمنت الكشف على 402 مريض "عيادة الباطنة 135 مريضا، عيادة الأطفال 105 مرضى، عيادة النسا 43 مريضا، عيادة الجراحة 91 مريضا، تحاليل طبية 21 مريضا، قياس ضغط وسكر 52 مريضا، تثقيف صحي 82 مريضة، أسنان 28 مريضا، استبيان 27 مريضا.



وأوضح القائم بأعمال وكيل صحة مطروح، أنه تم صرف العلاج لجميع المرضي مجانا، مؤكدا أن ذلك جاء ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لكل مواطن" وبتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.