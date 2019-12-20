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منة فضالي: لم أخبر والدي عن غضبي منه لأنه كبير ويحتاجني

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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بنبرة حزن شديدة تحدثت الفنانة منة فضالي، عن غياب والدها عن طفولتها، قائلة إن أول مرة تراه كان عمرها 21 سنة، وكانت تستعد للخطوبة، مشيرة إلى أن والدها لم يقبل بخطيبها لأنه أكبر منها، وطلب منها التفكير مرة أخرى.

• غضب منة فضالي من والدها

وأضافت منة، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار": "غضبت من والدي لأني احتجت له وقت طويل مكنش موجود، وكبرت من غيره، ماما عوضتني، لكن بعض الأحاسيس لن تعيشها إلا في وجود أب".

• والدي محتاجني الآن

وعن علاقتها بوالدها الآن، قالت منة: "لم أخبره عن غضبي، لأنه كبر ومحتاجني، الأهل محتاجين إنك تهتمي بيهم وتحتضنيهم، صعب تكوني قاسية في وقت هم محتاجين يسمعوا كلمة كويسة".

• مضيفة طيران

لم تكن منة تخطط لتصبح ممثلة منذ صغرها، وإنما كانت ترغب في عمل آخر، مضيفة طيران، هكذا كشفت عن حلمها القديم لراغدة شلهوب، الذي اعتبرته كان محاولة للهروب من الواقع.

• هل تترك منة فضالي الفن بأمر والدها؟

ردت منة على سؤال لراغدة شلهوب، إن كان والدها وافق على عملها في مجال التمثيل، قائلة إنه لم يكن موجود، ولو رفض هكمل التمثيل، أنا ضد إن حد يختفي ويجي يديني أوردر".

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