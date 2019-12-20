"الديهي": مصر دمرت مخططات تركيا في الشرق الأوسط

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، إن مصر تغيرت وأصبحت دولة قوية وفاعلة وليست مفعول بها، كما أنها أصبحت دولة قائدة في المنطقة بأكملها.



وأضاف "الديهي" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الجمعة، مع الإعلامية سارة حازم، أن مصر دمرت الكثير من مخططات تركيا في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ليبيا بالنسبة لمصر أمن قومي.



يُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعم أن بلاده لا يمكن أن تظل صامتة حيال نشاط ما وصفهم بـ"المرتزقة" المدعومين من روسيا في ليبيا.

