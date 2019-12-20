الطب الوقائي: لا يوجد في مصر ما يسمى "إنفلونزا الخنازير"

كشف علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة ما يتردد عن إصابة طلاب مدرستين في القاهرة الجديدة بإنفلونزا الخنازير.



وقال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لا يوجد في مصر عدوى تسمى "انفلونزا خنازير"، موضحًا أن فيروس إتش ون إن ون، سمي خطأ بإنفلونزا الخنازير لكن منظمة الصحة العالمية، صححت الأمر.



وأوضح أن فيروس إتش ون إن ون، من ضمن الإنفلونزا الموسمية ليس لها أي إجراءات وقائية، لكن مجرد أن يشعر الإنسان بنزلة برد يتوجه لأقرب طبيب، ليحدد حالته، مشيرًا إلى أن كثير من الحالات لا تحتاج علاج، وتحتاج للراحة فقط.



وفيما يتعلق بالمدارس في القاهرة الجديدة، أكد أن فريق من الشؤون الصحية توجه للمدارس واطمئنوا على الطلبة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم، وتوجد زائرة صحية في كل مدرسة، فضلًا عن فرق رصد، ترصد فيروسات الإنفلونزا الموسمية وتحدد أنواعها.