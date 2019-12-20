صحفى لبنانى: الأزمة ليست فى اسم رئيس الحكومة فقط

علق فادي عاكوم، الكاتب الصحفي اللبناني، على كلمة رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسن دياب، قائلا: "إن المشهد اللبناني بات مختلفًا بشكل تام؛ فرغم تأكيدات الرئيس المكلف بأن حكومته ليست لونا واحدا، إلا أنها قوبلت برفض شعبي من قبل الحراك الشعبي من جهة، ومن قبل الطائفة السنية في لبنان من جهة أخرى".



وأضاف "عاكوم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن الطائفة السنية اعتبرت أن عدم الالتفات إلى رأيها في مسألة التكليف بمثابة إقصاء لها عن المشهد السياسي، حيث صدر التكليف من قبل رئاسة الجمهورية بناء على رأي حزب الله وحماس.



وأوضح أن، المشكلة ليست فقط في اسم رئيس الحكومة ولكن أيضًا في شكل الحكومة ككل، فالأغلبية في الشارع والقوات اللبنانية وتيار المستقبل يريدون حكومة تكنوقراط بعيدًا عن السياسة، وهذا ما يعتبره حزب الله إقصاء سياسيا له ولن يقبل به، كما سبق وأعلن عنه هو والتيار الوطني الحر.



كما أكد على أن، الأمور مقبلة على توتر سياسي كبير بسبب شكل الحكومة.