الملكة إليزابيث تذهل الحاضرين بإطلالة وردية

وصلت الملكة إلى "نورفولك" في بداية عطلتها الشتوية حيث تم الإعلان عن نقل الأمير فيليب إلى المستشفى في لندن.



وبدت الملكة البالغة من العمر 93 عامًا أنيقًة في معطف زهري غامق وحجاب حريري بلون الباستيل، بينما كانت تنطلق من القطار في محطة كينجز لين، نورفولك، بعد ظهر هذا اليوم.



ومن المتوقع أن يكون دوق إدنبرة، الذي يقضي الآن معظم وقته في نورفولك منذ تقاعده، في المستشفى لبضعة أيام.



وأعجب الكثيرون بإطلالة الملكة إليزابيث والتى وصفها الكثيرون بأنها مفاجأة، تناسب الأجواء الشتوية بلندن.