بي إم دبليو تجهز موديلاتها بنظام أندرويد أوتو

أعلنت شركة بي إم دبليو تجهيز موديلاتها بنظام أندرويد أوتو، اعتبارًا من منتصف العام المقبل.



وأوضحت الشركة الألمانية أن أصحاب سياراتها سيتمكنون من توصيل هواتفهم الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، بالسيارة لاسلكيا بدءا من الإصدار BMW Operating System 7.0، للاستفادة من معلومات مهمة أثناء القيادة مثل خطوط السير الموصى بها والمواعيد المرتقبة.