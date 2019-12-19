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عضو تنسيقية الأحزاب: أردوغان معتوه ويتحالف مع منظمات إرهابية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:21 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يجب أن نسمي التواجد المصري في إفريقيا بأنه نفوذ حتى لا يُفهم على أنه تدخل في شئون الدول، مشيرًا إلى أن المواقف المصرية تجاه القارة الإفريقية مواقف تكاملية.

أضاف درويش، خلال حلوله ضيفًا على برنامج نظرة المذاع على فضائية صدى البلد، أن منظمة الاتحاد من أجل المتوسط استعادة دورها لدحض المعتوه أردوغان الذي يتحالف مع المنظمات الارهابية في ليبيا ويتحالف مع كيانات إرهابية في مصر ويعلن عداءه بشكل مباشر لدول الجوار سواء قبرص أو اليونان أو مصر.

وشدد على ضرورة إحداث حالة من الاتحاد القوي، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد صراعات تتطلب أن نشكل حوائط صد سواء على المستوى الإقليمي أو الإفريقي أو العربي.

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