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"إسكان النواب" تفجر مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:57 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات الإسكان بلغت أكثر من 3 ملايين مخالفة طبقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لكن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بلغ 30 ألف مخالفة بواقع 1% من إجمالي المخالفات الإجمالية.

أضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر لمدة 6 أشهر ونهايته في 8 يناير 2020، ونسبة المتقدمين للتصالح ضئيلة.

وأشار إلى أنه تم التصدي لهذه المشكلة بعد عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح وتم عقد اجتماعات مكثفة في حضور وزير الإسكان، وتم طرح عدد من بعض الإشكاليات التي صدفت تطبيق هذا القانون مثل التصالح على مخالفات البناء لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لعام 2008، موضحًا أن المخالف قبل ذلك التاريخ لا يدخل تحت طائلة التصالح، وتم تعديلها فكل مخالفة قبل ذلك البناء تدخل ضمن القانون.

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