محافظ مطروح: دراسة البدء فى نقل مياه الصرف بمنطقة علوش

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، بجولة ميدانية لقرية علوش، للوقوف على الحلول المناسبة التي يمكن الإسراع في تنفيذها لمشكلة تسرب مياه الصرف على الطبيعة، وتخفيف معاناة أهالي القرية والحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري.



ووجه محافظ مطروح لمجلس المدينة بسرعة تطهير مجرى المياه المار بالقرية، ودراسة البدء في نقل مياه الصرف بعيدا بالمنطقة المقترحة التي تم اختيارها بعد دراسات للاستشعار عن بعد وإمكانية زراعتها، والمقدرة بمساحة نحو 2000 فدان.



وشرح مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي عمل المحطات، والتي تضمنت "محطة بطاقة 25 ألف م3، ومحطة ثنائية جارٍ استلامها بطاقة 35 ألف م3، بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية جارٍ إنشاؤها" حيث سيتم وقف المحطة القديمة مع تشغيل المحطة الجديدة.



وتفقد محافظ مطروح محطة رفع مياه الصرف الصحي إلى الغابة الشجرية وأحواض التجميع، بالإضافة إلى مدرسة علوش للتعليم الأساسى، للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة ومستوى الطلاب، حيث ناقش الطلاب خلال تفقد الفصول المختلفة.



ووجه محافظ مطروح لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بضرورة متابعة مستوى الطلاب بجميع المدارس بالقرى والنجوع، مع وضع الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الطلاب، وتوعية الأهالي بمتابعة مستوى أبنائهم وتحسين مستواهم التعليمي.