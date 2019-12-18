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عباس: لا انتخابات دون القدس رغم الضغوط علينا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:30 م
محمود عباس
محمود عباس
محمد عمر
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أكد محمود عباس الرئيس الفلسطيني أنه لن يصدر المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم المناطق الفلسطينية ما لم يتم إجراء الانتخابات في القدس المحتلة حيث يحول الاحتلال الإسرائيلي دون إتمام هذا الأمر.

وقال عباس في تصريحات اليوم: "هناك من يدعونا لإصدار مرسوم الانتخابات، لنفرض أن إسرائيل لم تقبل بإجراء الانتخابات داخل القدس، هل نتراجع؟ أو عندما نصدر المرسوم تبدأ الضغوط علينا فلن نقبل بها إطلاقا".

وشدد رئيس السلطة الفلسطينية على أنه لن تكون هناك أي انتخابات إذا لم ينتخب أهل القدس في قلب المدينة وليس في ضواحيها، وأصر على موقفه قائلا "لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".

من جانبه قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إنه مطلوب تحويل مطلب الانتخابات في القدس إلى حالة اشتباك جماهيري وإعلامي وسياسي ضد الاحتلال، وصولًا لإجبار الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح حازم قاسم أنه على محمود عباس الاستجابة للإرادة الشعبية والفصائلية المطالبة بإصدار مرسوم للانتخابات التشريعية والرئاسية، ووقف التعامل مع الانتخابات كقضية حزبية.

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