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كاتبة: أحدث تطوير للغة العربية كان تدريس "مغامرات فى أعماق البحار"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:27 م
أمينة خيري
أمينة خيري
رباب الأهواني
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أوضحت الكاتبة أمينة خيري، أسباب نفور الجيل الجديد من اللغة العربية، مشيرة إلى أن السبب هو محتوى المناهج الدراسية، خلاف الطريقة المتحجرة والجامدة للغة العربية التي لم تتطور منذ عشرات السنوات.

وأضافت "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم، أن أحدث محاولة لتطوير تدريس اللغة العربية هي قصة "مغامرات في أعماق البحار"، مشيرة إلى أنها مكتوبة بعقلية قديمة جدًا مقاومة للتغيير، وهذا هو السبب الرئيسي لنفور عدد كبير من الطلاب من اللغة العربية.

كما أوضحت الكاتبة الصحفية، أن مواقع التواصل ساهمت بشكل ما في تراجع اللغة العربية على لسان الشباب.

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