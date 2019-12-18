صورة رسالة أسما شريف منير إلى طليقها والد ابنتها

شاركت الإعلامية أسماء شريف منير، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، للمرة الأولى بصور لطليقها محمود السكري ووالد ابنتها.



وعلقت أسما على الصور قائلة: "أبو بنتي وصديقي محمود السكري ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب، ويديم المعروف".



وحصدت الصور العديد من تعليقات متابعيها الذين أثنوا على علاقتها الجيدة مع طليقها من أجل مستقبل ابنتها.



يذكر ان أسما ارتبطت بالفنان محمود حجازي، في شهر سبتمبر 2019، بعد قصة حب جمعت بينهما، وارتدت ابنتها خلال حفل زفافهما فستان زفاف أبيض هي الأخرى وشاركتهما جلسة تصوير حفل الزفاف.



كما أنها دائمًا تنشر صور وفيديوهات تكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمع ابنتها بزوجها والتي تدل على مدى التفاهم والحب الكبير بينهما حتى أنه أهداها مؤخرصا قطة كهدية لها لمحافظتها على الصلاة لفترة وذلك دعمًا لها لكي تستمر في ذلك.