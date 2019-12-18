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تعليق ليلى علوى على تكريمها من جامعة عين شمس "صور"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:32 م
ليلى علوى
ليلى علوى
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في جامعة عين شمس، وسط حضور عدد كبير من النجوم والطلاب.

وقالت ليلى علوي، في تعليقها على التكريم: "سعيدة جدًا بتكريمي في جامعتى العزيزة جامعة عين شمس اللي دخلتها تاني بعد 29 سنة.. بشكر كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ودكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان رجب وكيلة كلية التجارة، وصديقتي العزيزة اللي أدارت اللقاء الكاتبة الصحفية آمال عثمان".

وأضافت: "شكرًا على التكريم وعلى حفاوة الاستقبال من الطلاب وكل العاملين بالجامعة".

كما حرصت على توجيه رسالة للنجوم الذين حضروا ندوة تكريمها، قائلة: "أصدقائي اللي دايما في ضهري وحواليا في كل حاجة وشرفوني بوجودهم بشكر المنتج محمد العدل وحرمه والمخرج محمد علي والفنان الجميل وليد عوني والمخرج عمر زهران والأخ الفنان نوح والمصور الكبير عادل مبارز.. وطبعا أختي وصديقتي الكاتبة آمال عثمان. شكرا لاحتفالكوا معايا وكلامكم اللي خلاني سعيدة ومبسوطة وفكرني بذكريات جميلة لا يمكن أنساها".

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