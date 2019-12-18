صورة عاصى الحلانى يستعد للاحتفال برأس السنة

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له من داخل الطائرة، في طريقه لرحلته الخارجية لإحياء حفلات ليلة رأس السنة.



وقال عاصي الحلاني، في تعليقه على الصورة: "الآن بإذن الله التوجه إلى باريس، قبل التوجه إلى كولون ألمانيا لإحياء حفل عيد الميلاد المجيد يوم ٢٥ ١٢".



وأضاف: "لاقونا يوم ٢٧ على أماسيا تركيا حتى نعيد بأحلى حفلة إن شاء الله.. والختام حفل رأس السنة في مصر أوتيل كونكورد السلام القاهرة".



يذكر أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية "الوطن" على طريقة الفيديو كليب، بالتزامن مع الثورة اللبنانية، من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وماستر محمد المقهور.