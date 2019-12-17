الحكم بسجن دبلوماسي جزائري بارز 20 عامًا بتهمة التخابر

قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن لمدة 20 عامًا بحق الدبلوماسي الهارب محمد العربي زيطوط بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.



وقضت محكمة جمال الدين بوهران، اليوم، حكمًا غيابيًا، بالسجن النافذ 20 سنة ضد زيطوط المقيم في لندن، 3 تهم على رأسها التخابر مع دولة أجنبية والتحريض ضد سلطة الجيش والسب والشتم، وفق قناة "النهار".



وجرت محاكمة زيطوط على خلفية ورود اسمه في التحقيقات التي جرت مع الناشط الحقوقي قدور شويشة، حيث أوقفت مصالح الأمن قبل أيام شويشة، لتتم محاكمته الأسبوع الماضي، ويصدر ضده حكم بالسجن النافذ سنة واحد ووُجهت له تهمتي حمل منشورات من شأنها المساس بالأمن العام وإهانة هيئة نظامية.



كان زيطوط دبلوماسيا جزائريًا وعمل في ليبيا، وهرب إلى بريطانيا منذ 20 عامًا، على خلفية تحقيقات مخالفات مالية ارتكبها خلال عمله بالسفارة.



وانتخب عبد المجيد تبون الاسبوع الماضي رئيسا للجمهورية بأغلبية مطلقة من الجولة الأولى ليكون أول رئيس خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي تم الاطاحة به في تظاهرات شعبية.