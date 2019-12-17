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أردنية تطالب الرئيس السيسي بإطلاق منتدى نسائي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:32 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قالت الأردنية آيات خليل، سفيرة للشباب في هيئة الأمم المتحدة، والمصنفة كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم والهندسة من منظمات عالمية، إنه علينا استقطاب أفضل أساليب التعليم لتحقيق أهداف التنمية واستقطاب العقول العربية، وأن نكون أكبر داعما لها.

وأضافت خلال كلمتها في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم الثالث بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض قادة الدول: "دعونا نتعلم ممن نجح ونستعين بالخبرات العالمية لنستطيع بناء صروح علمية قادرة على تنشئة أجيال عالمية مداركها عربية"، مشيرة إلى أن عصر جديد من التاريخ يلوح في الأفق ويضع أمامنا مشكلات غير معهودة ولا مسبوقة ليثبت قدرة الحلم الإنساني على تذليل الصعاب، نحن نحتاج لمبادرات شبابية يقودها الشباب لخلق فضاءات أوسع تتيح لنا الإسهام في عمليات التنمية.

وتابعت: "التنمية لا تتم إلا بدعم المرأة فهي الأم والزوجة والأخت، ولا يستطيع أحد أن يجادل في أهمية دورها في المجمتع، فالمرأة تدرك حقوقها وتحرص على ممارستها، وتؤثر في حركة الحياة في وطنها على مستوى العالم، وهناك أمثلة عديدة للنساء دخلن المعترك خبيرات اقتصاد، فيجب علينا أن نختار ما يعطي كل فتاة مساحة أفضل".

واستطردت: "أنا فخورة جدًا بتواجدي اليوم أكبر تجمع شبابي في العالم، وسعيدة بأن دعم وتمكين الشباب أصبح حقيقة، وأنا أطلب من الرئيس أن يضيف إطلاق أول منتدى نسائي لتمكين ودعم النساء، في مصر ليصبحن مؤهلات أكثر لسوق العمل، وقادرات على التغير على مستوى العالم وهذا حلمي، وأتمنى أن ينطلق من هنا وأن يكون بداية أمل جديد لدعم المرأة يبدأ من مصر".

وأنهت كلمتها قائلة: "رسالتي للشاب، أن النجاح يبدأ بخطوة إذا أخذنا قرار المحاولة وتوقفنا أن نخاف من فشلنا وإذا كنا أول المؤمنين بأنفسنا، وأعطينا أنفسنا فرصة، ويمكن أن يكون التغير كلمة واحدة، وإذا أردنا أن نتغير علينا أن نبدأ اليوم فالتغير مستقبل يبدأ اليوم".

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