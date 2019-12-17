رائدة أعمال برازيلية: 70 مليون شخص حول العالم نزحوا من أوطانهم بسبب الإرهاب

قالت كاميلا بينتو، رائدة أعمال برازيلية، إنه من الضروري استغلال جلسات منتدى شباب العالم بأفضل شكل ممكن.



وأضافت "بينتو" خلال كلمتها في حفل ختام منتدى شباب العالم، أن من أبرز الأزمات التي تحدثنا عنها هي أزمة اللاجئين العالمية، مشيرة إلى أن 70 مليون شخص حول العالم اضطروا للنزوح من أوطانهم بسبب الإرهاب والعنف، منهم 26 مليون أصبحوا لاجئين.



وأوضحت أنه بالرغم من كل التطورات التكنولوجية فإننا لم نتمكن من أن نحسن أوضاعنا كبشر، مشددة على ضرورة عقد حوار مع حكوماتنا، وذلك لإشراك اللاجئين في مجتمعاتنا، فمن الضروري أن تتضافر مجتمعاتنا وتتقبل التضامن كقيمة إيجابية، كما ينبغي أن ندعو لقبول الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم.



وتابعت: "نحن كصانعي تغيير وكرواد أعمال ونشطاء، علينا أن نخلق الفرص لتوليد الدخل وخلق الوظائف والإدماج الاجتماعي للاجئين".

