"تراب البراكين".. أحدث صيحات تجميل البشرة

طين البنتونيت هو طين شفاء طبيعي يحتوي على معادن جيدة لبشرتك، حيث يتكون من الرماد البركاني القديم، الأمر الذي يجعله مغذى للبشرة والجلد.



ووفقًا لما ذكره موقع "healthyandnaturalworld" الطبي، فقناع "البنتونيت" يساعد في علاج البشرة الدهنية، وتقشير خلايا الجلد الميت، وفتح المسام، بالإضافة إلى حب الشباب، تهدئة البشرة المتهيجة والمساعدة في التئام الجروح بشكل أسرع.



ةيحتوي طين البنتونيت على الكالسيوم والذي يعتبر عامل مساعد في إزالة السموم الطبيعية، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.



طريقة استخدامه

يحتوي مسحوق البنتونيت على مزيج من المعادن المختلفة المفيدة لصحتك، حيث أظهرت عينات من طين البنتونيت أنه يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والصوديوم والألومينا.



ويتم خلط بعض الطين البنتونيت مع ما يكفي من الماء لإنشاء عجينة ناعمة، ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة لإزالة السموم من بشرتك، ثم شطف الوجه باستخدام الماء الدافئ.



ولاستخدام طين البنتونيت لفوائده العلاجية، يمكنك خلط مسحوق الطين مع الماء لإنشاء معجون لوضعه على بشرتك أو كمية كبيرة من الماء لصنع مشروب طين البنتونيت.



وإذا كنت تأخذ طين البنتونيت داخليًا، فيجب عليك دائمًا استخدام طين البنتونيت المصنوع من المواد الغذائية للتأكد من سلامته.



فوائد طين النتونيت

يقول الباحثون إن طين البنتونيت الكالسيوم يعمل عن طريق شحنة سالبة تجذب وتحتفظ بالمواد المغذية وغير المشحونة إيجابيا مثل السموم، حيث يمتص السموم ويساعد على التخلص منها من جسمك.



ويمكن أن تساعد الشحنة الكهربائية للطين على تحسين صحة بشرتك، بالإضافة إلى تطهير وتجديد وتحسين لون البشرة.



وتساعد أقنعة طين البنتونيت في تطهير البشرة، حيث وجد الباحثون أن أقنعة الطين تساعد على امتصاص السموم والملوثات من الجلد.



وكشفت بعض الدراسات أن أقنعة الطين قد يكون لها تأثير إيجابي على إنتاج الكولاجين، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن تطبيق أقنعة الطين يوميًا لمدة 7 أيام ساعد على زيادة عدد ألياف الكولاجين.