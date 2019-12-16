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المسماري: ميليشيات فايز السراج بدأت تنهار

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:32 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، تفاصيل مسار المعركة العسكرية في طرابلس، قائلًا إن ميليشيات فايز السراج بدأت تنهار، وأن الجيش الليبي سيطر على مواقع جديدة حول مناطق مهمة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن القوات الليبية تؤدي المهمات الرئيسية للهجوم بشكل فعال.

ولفت إلى أن الحكومة الليبية تحتضر، حيث إنها لا تنال ثقة البرلمان، فضلًا عن خروج أربعة أشخاص من المجلس الرئاسي، مردفًا: "السراج أداة تحرك برموت كنترول من أنقرة".

وأكد أن الجيش الليبي مستعد لأي تدخلات تركية، وبالفعل دمر مجموعة من الطائرات المسيرة، كما دمر آلياتهم ومواقع الرصد التركي، وقتل عددا من الضباط الأتراك في سرت ومصراتة.

وأردف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر الموقف عسكريا وسياسيا، ويعرف أهداف تركيا في ليبيا، لم يبقى أمام الليبيين والأشقاء في مصر إلا مساعدة ودعم الجيوش العربية لحماية مقدراتنا وشعوبنا، فما يقوم به الجيش الوطني الليبي الآن عمل عربي ضد المخططات من الخارج".

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