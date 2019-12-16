ميريام فارس تتبرع بأرباح حفلها بموسم الرياض للأعمال الخيرية في لبنان

كشفت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قررت التبرع بأجر حفلها في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية لصالح الأعمال الخيرية بلبنان.



وقالت بولا عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "ميريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها إلى المحتاجين في وطنها، شكرا على عطائك وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب أن نحاول مع نجومنا أن نحث كل مقتدر على المساعدة مع نجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا".



ومن المقرر أن يقام حفل ميريام فارس، الأول في موسم الرياض يوم 18 ديسمبر على مسرح محمد عبده، بوليفارد، ويشاركها في الحفل الفنان سعد لمجرد، والذي يعود للحفلات بعد غياب دام لمدة 3 سنوات.

