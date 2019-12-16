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تامر أمين يحتفل بعيد ميلاد والدته بطريقة خاصة على الهواء

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:18 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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احتفل الفنان تامر أمين، بعيد ميلاد والدته بطريقة خاصة، موحجها لها عددا من الرسائل على الهواء.

وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "النهاردة عيد ميلاد أمي أغلى حاجة في الدنيا، وأنا أعتقد أن كل يوم يصلح أن يكون عيد أم لكل أمهاتنا، كل يوم وأمي وأمك على قيد الحياة تتنفس وتدعي لك يستحق أن يكون عيد لأنه بركة ودعاء وخير وجمال وستر تعيش فيه بفضل ربنا وبفضل دعاء والدتك".

وأضاف: "كل سنة وإنتي طيبة يا أمي، وكل سنة وكل أم طيبة وكل الأمهات بلا استثناء معجون طيبة، وكل سنة وكل أم بخير ومضللة على ولادها وهي بركة حياتنا وحتى في شدتها وقسوتها وعصبيتها مليئة بالحب والخوف والحنان على ولادها، الأم هي الحاجة الوحيدة في هذا العالم منزوعة المصلحة حب خالص وطبيعي بدون غاية وبدون مصلحة أو هدف، الكائن الوحيد الذي يتمنى الخير لأولادها أكثر منه ويعطي بدون مقابل".

وتابع: "كل سنة وأمي الحبيبة طيبة وللأسف لم أستطع أن أكون معها اليوم وأقبل جبينها على الهواء وكل سنة وإنتي طيبة يا أمي والحمد لله إنك موجودة في حياتي ولكن من رحلت والدته عنه يدعو لها ويترحم عليها ويطلب دعائها لأنني متأكد أن روحها في السماء تضلل عليه وتدعي له".

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