أحلام: لا أخشى التقدم في السن ولا أسامح ولا أنسى نهائيًا

تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام، عن موقفها من ارتداء أزيائها أكثر من مرة خلال أعمالها الفنية التي تشارك بها.



وقالت خلال تصريحاتها في كواليس برنامج "The Voice"، إنها أحيانًا ترتدي الفستان أكثر من مرة خلال أعمالها وأحيانًا أخرى لا.



بينما أكدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أنها إذا ظهرت به خلال حفلة أو برنامج مثل The Voice، فإنها لا ترتديه مرة أخرى بسبب تسليط الضوء أكثر عليها أو ترتديه ولكن على استحياء.



وعن التسامح قالت أحلام: "إذا وضعت في قراري ألا أسامح فلا أسامح، ولا أنسى نهائيًا".



بينما خالفتها الفنانة سميرة سعيد في ذلك قائلة: "أسامح وأنسى لأن لدي نعمة اسمها النسيان، ولا يوجد لدي شيء لو شخص اعتذر، أما إذا لم يعتذر واستمر في غلطه فإنني أتجنبه واعتبره غير موجود لأن الحياة أسهل من ذلك بكثير".



أما عن التقدم في السن فأكدت أحلام، إنها لا تخشى التقدم في السن والجيد أن تعيش كل مراحل عمرك، والآن أعيش في ازدهار، لأن كل ما تمنيته وأنا صغيرة حققته الآن بعدما كبرت.



وقالت الفنانة المغربية سميرة سعيد: "لا أخاف من التقدم في السن، لأنه لا يوجد أحد لا يكبر والمهم أن نكبر ونحن متصالحين مع نفسنا".



