-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحلام: لا أخشى التقدم في السن ولا أسامح ولا أنسى نهائيًا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:55 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام، عن موقفها من ارتداء أزيائها أكثر من مرة خلال أعمالها الفنية التي تشارك بها.

وقالت خلال تصريحاتها في كواليس برنامج "The Voice"، إنها أحيانًا ترتدي الفستان أكثر من مرة خلال أعمالها وأحيانًا أخرى لا.

بينما أكدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، أنها إذا ظهرت به خلال حفلة أو برنامج مثل The Voice، فإنها لا ترتديه مرة أخرى بسبب تسليط الضوء أكثر عليها أو ترتديه ولكن على استحياء.

وعن التسامح قالت أحلام: "إذا وضعت في قراري ألا أسامح فلا أسامح، ولا أنسى نهائيًا".

بينما خالفتها الفنانة سميرة سعيد في ذلك قائلة: "أسامح وأنسى لأن لدي نعمة اسمها النسيان، ولا يوجد لدي شيء لو شخص اعتذر، أما إذا لم يعتذر واستمر في غلطه فإنني أتجنبه واعتبره غير موجود لأن الحياة أسهل من ذلك بكثير".

أما عن التقدم في السن فأكدت أحلام، إنها لا تخشى التقدم في السن والجيد أن تعيش كل مراحل عمرك، والآن أعيش في ازدهار، لأن كل ما تمنيته وأنا صغيرة حققته الآن بعدما كبرت.

وقالت الفنانة المغربية سميرة سعيد: "لا أخاف من التقدم في السن، لأنه لا يوجد أحد لا يكبر والمهم أن نكبر ونحن متصالحين مع نفسنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد تهدي فريقها هدية عمرها 49 عامًا في The Voice (صور)

أحلام بنظارة غريبة في "The Voice" (صور)

سميرة سعيد تستعير نظارة أحلام السحرية لخطف المتسابقين في The Voice

سميرة سعيد تتهم محمد حماقي بالخيانة في The Voice

موضوعات متعلقة

منذ يوم

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب في أبوتشت

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"صاحبة الجلالة" تشيع جثمان محمود صلاح من السيدة نفيسة

الصور

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

image description

داني ألفيش وزوجته يزوران الأهرامات خلال رحلته إلى مصر

image description

تفاصيل ندوة تحديات العمل الإبداعى خلال #منتدى_شباب_العالم

الأكثر قراءة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

مفاجأة.. موظفان يحصلان على 12 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

القصة الكاملة لوفاة الطفلة جوري بسبب الإهمال الطبي: لوز أدت إلى وفاة

أيام زمان

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

في 60 دقيقة فقط.. الجيش يسجل 3 أهداف في الزمالك

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل رسوم التوثيق والشهر العقارى

بالصور.. السيسي يتفقد معرض "التضامن الاجتماعي" بشرم الشيخ

انتصار السيسي: كلمات الطفل زين محارب السرطان كانت ملهمة لنا جميعا

منوعات

بالصور.. 5 ناطحات سحاب حطمت الأرقام القياسية

بالصور.. أسرع 5 سيارات فى أمريكا

كراسي ذاتية التحكم لأصحاب الهمم بمطار أبوظبي

73 قتيلا ضحايا الحصبة في ساموا

كشكول

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

سبع: إنشاء مركز تدريبي لبنك المعرفة المصري بجامعة طنطا

قيادات الأزهر والكنيسة يشاركون فى إفتتاح المؤتمر الدولى لـ"دراسات" الإسكندرية

"التعليم" ترسل خطابًا بمواصفات امتحانات الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

غدًا.. تطوير البحث العلمي في مركز إبداع الإسكندرية

"ساويرس الثقافية" تعلن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة

صفحتنا ع الفيس بوك