"فن الخط العربي" معرض بقصر الأمير طاز الأربعاء

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة مساء بعد غد الأربعاء، معرض "فن الخط العربى"، وذلك لما تتميز به فنون الخط من نهضة جمالية ومعرفية كانت من نتاج الحضارة العربية الإسلامية.



ويتضمن المعرض لوحات لعدد من مدارس فنون الخط العربى منها: الكوفى، النسخ، الرقعة، الفارسى، الديوانى وغيرها.



ويشارك بالمعرض 18 فنانا مصريا، بالإضافة إلى فنانين من: أوزبكستان، تايلاند، العراق، بريطانيا، سنغافورة، نيجيريا.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.