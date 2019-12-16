هالة السعيد: دول إفريقيا تعاني من ضعف البينة الأساسية #منتدى_شباب_العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن متوسط النمو في أفريقيا حوالي 5%، وإن الدول في أفريقيا تعاني من ضعف البينة الأساسية، فلا يوجد بها شبكة كهرباء أو مياه، ولا شبكة موانئ.



وأشارت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بمنتدى شباب العالم، إلى أن هناك ثروة بشرية إذا لم يتم تسليحها بالتعليم والصحة وعدد من المهارات المختلفة ستكون عبئًا كبيرًا على الدول وليست ثروة، ولذا يجب أن يكون شباب القارة مسلحًا بالمهارات المختلفة لزيادة الفرص وتذليل العقبات التي تقف أمام التنمية المستدامة.



وأضافت وزير التخطيط، أن هناك ضعفا في البيانات والاحصائيات الرسمية وهي أساس التخطيط والتنمية السليمة، فالبعض يتم إصداره من مصادر محلية وباقي البيانات نعتمد عليها من مصادر آخرى دولية.