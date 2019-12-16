انطلاق فعاليات اليوم الثالث لـ #منتدى_شباب_العالم بحضور السيسي

انطلقت الأن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.



‫ويعد منتدي شباب العالم منصة سنوية تعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.‬



‫وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة، حيث أصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ 3 سنوات.‬